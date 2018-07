WIEN/BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Österreich wollen laut Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Schließung der Mittelmeerroute für Flüchtlinge erreichen. Dazu solle es in der nächsten Woche ein Treffen der Innenminister aus Deutschland, Österreich und Italien geben, "mit dem Ziel, auch Maßnahmen zu setzen, um die Mittelmeerroute zu schließen, also sicherzustellen, dass die illegale Migration über diese Route nach Europa gestoppt wird", sagte Kurz bei einer Pressekonferenz mit Seehofer in Wien.

Bei ihrem Gespräch hätten sich beide darauf verständigt, "dass es keine Maßnahmen von deutscher Seite zum Nachteil Österreichs geben wird, sondern dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen wollen, um illegale Migration nach Europa zu stoppen".

Seehofer sagte, bei dem Treffen der drei Innenminister in Innsbruck solle darüber gesprochen werden, "insbesondere, wie wir die Südroute für Migranten schließen können". Er sagte Österreich zu, dass nicht dort registrierte Flüchtlinge, die an der deutschen Grenze abgewiesen würden, nach Griechenland oder Italien zurückgeschickt werden sollten. Dazu wolle die Bundesregierung mit den beiden Ländern über entsprechende Abkommen verhandeln.

"Es wird nicht zu einer Lösung kommen, die Österreich für Flüchtlinge zuständig macht, für die sie bisher nicht zuständig waren", betonte Seehofer. Sollten die Verhandlungen mit Rom und Athen scheitern, "müssen wir natürlich möglichst im Dreierverbund neu nachdenken über Maßnahmen", kündigte der CSU-Vorsitzende aber an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.