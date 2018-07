Zürich - Die Steiner Gruppe hat Karsten Hell per sofort zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Bis anhin war Karsten Hell Chief Operating Officer der Steiner AG. Er tritt die Nachfolge von Daniel Ducrey an, der die Gruppe verlässt, "um sich anderen beruflichen Interessen zu widmen", wie Steiner in einer Mitteilung schreibt.

Karsten Hell trat 2013 als Chief Operating Officer für den Schweizer Markt in die Steiner Gruppe ein. In dieser Funktion ist er auch Mitglied der Geschäftsleitung. Zwischen 1994 und 2012 war er bei ...

