Der Trading-Tipp des Tages ist heute BMW. Die deutschen Autobauer treiben heute den DAX an. Gestern traf sich der US-Botschafter in Deutschland mit den Chefs von VW, BMW und Daimler. Und offenbar soll es nun doch keine Zölle für deutsche Autos geben. Voraussetzung ist, dass auch Europa auf Zölle verzichte. Noch vor kurzem hatte US-Präsident Donald Trump der EU mit Zöllen in Höhe von 20 Prozent auf Autos und Autoteile gedroht. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.