Mit einer Flotte von Elektroautos will Volkswagen im kommenden Jahr den Carsharing-Markt erobern. Allein in Europa rechnet der Automobilkonzern mit rund 24 Millionen potenziellen Kunden. Nach Daimler (Car2Go) und BMW (DriveNow) steigt der deutsche Autohersteller Volkswagen in den Carsharing-Markt ein. Am Mittwoch erklärte der Vertriebs- und Marketingvorstand Jürgen Stockmann, dass VW ein eigenes Angebot plane und 2019 an den Start gehen will. Während Daimler und BMW ihre Carsharing-Aktivitäten zusammenlegen, um die Verluste aus dem Geschäft einzudämmen, will VW kräftig investieren. "Wir sind der Überzeugung, dass der Carsharing-Markt noch Potenzial hat", erklärte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann bei einer Veranstaltung...

