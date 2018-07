New York - Die US-Börsen sind am Donnerstag nach dem Unabhängigkeitstag robust in den Handel zurückgekehrt. Anzeichen einer möglichen Entspannung im Streit mit der Europäischen Union über Autozölle kamen bei den Investoren an der Wall Street ebenso positiv an wie solide Jobdaten, die Gutes für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag erwarten lassen.

Der Dow Jones Industrial legte gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,38 Prozent auf 24 266,53 Punkte zu, war aber in den Anfangsminuten auch schon bis auf 24 357 Zähler gestiegen. Das Kursbarometer der Wall Street droht damit weiter an der zuletzt umkämpften 200-Tage-Linie zu scheitern. Der Indikator für den langfristigen Trend verläuft aktuell bei 24 353 Zählern. Die Linie kann auf dem Weg nach oben eine Hürde sein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,33 Prozent auf 2722,08 Punkte bergauf. Bei den Technologiewerten standen ebenfalls Kursgewinne zu Buche: Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,45 Prozent auf 7045,98 Punkte vor.

Börsianer sprachen von kleineren Entspannungssignalen nach einem Treffen von Topmanagern der deutschen Autoindustrie mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...