NEW YORK (Dow Jones)--Die schweizerische Bank Credit Suisse muss in den USA wegen Korruptionsvorwürfen eine Strafe von 77 Millionen US-Dollar bezahlen. Der Vorwurf lautet, das Geldhaus habe in Hongkong Freunde und Familienmitglieder von Staatsdienern eingestellt. Dabei habe den Mitarbeitern oft das notwendige technische Wissen für den Job gefehlt, sie hätten weniger Erfahrungen in der Bankenbranche als andere Bewerber für den Job gehabt, hieß es vom Büro des US-Generalstaatsanwalts.

Die Strafe für die Schweizer teilt sich auf in 47 Millionen Dollar an das US-Justizministerium und 30 Millionen Dollar an die Wertpapieraufsicht SEC.

July 05, 2018 10:29 ET (14:29 GMT)

