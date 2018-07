Sicherheitsexperten der Prüfgesellschaft Dekra haben mehr Tempo bei der Einführung des elektronischen Abbiegeassistenten für Lastwagen gefordert. Mit dieser einfachen technischen Lösung könnten Radfahrer besser vor rechtsabbiegenden Lastwagen geschützt werden, daher "muss jetzt wirklich etwas passieren", sagte der Berliner Dekra-Chef Mario Schwarz am Donnerstag bei der Vorstellung des Verkehrssicherheitsreports 2018 zum Thema Güterverkehr. Das aktuelle Verfahren der Bundesregierung dauere "einfach zu lange".

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will am 10. Juli einen Anstoß für eine schnellere Einführung der Sicherheitstechnik geben. An dem Treffen in Berlin sollen Vertreter von Autoindustrie, Logistik, Prüforganisationen, Verkehrssicherheitsexperten, Autofahrer- und Fahrradfahrerclubs teilnehmen. Bei der "Aktion Abbiegeassistent" soll es auch konkret darum gehen, dass sich Unternehmen verpflichten, ihre Lkw-Flotten mit solchen Assistenten nachzurüsten.

Zuletzt war über Lkw-Abbiegeassistenzsysteme auch nach Unfällen mit Fußgängern diskutiert worden. Ende Mai war etwa ein Siebenjähriger in Köln von einem nach rechts abbiegenden Müllwagen getötet worden.

Die EU will eine Pflicht für Abbiegeassistenten für neue Lkw ab 2022 erlassen. Die Bundesregierung wäre für eine schnellere Einführung, verweist aber auf die nötige EU-Regelung. Schwarz regte zudem an, nicht nur neue Laster zu berücksichtigen, sondern auch die Nachrüstung älterer Lastwagen zu fördern, weil die Übergangszeit sonst viel zu lange wäre./rab/DP/tos

