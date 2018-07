ROUNDUP: USA und China steuern auf Handelskrieg zu - EU zwischen den Fronten

PEKING/WASHINGTON - Die USA und China bleiben im Handelsstreit auf Konfrontationskurs. Als Vergeltung für das Inkrafttreten von 25-prozentigen Sonderzöllen der USA auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar an diesem Freitag wird Peking Gegenmaßnahmen in ähnlichem Umfang erlassen, wie der Zoll mitteilte. Die Eskalation zwischen den beiden größten Volkswirtschaften wird mit Sorge verfolgt, da die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Auch droht den Europäern, zwischen die Fronten zu geraten.

USA: Stimmung der Dienstleister steigt überraschend

TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Juni überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg um 0,5 Punkte auf 59,1 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einen Rückgang auf 58,3 Punkte gerechnet. Noch im Januar hatte der Indikator mit 59,9 Punkten den höchsten Stand seit August 2005 erreicht.

Seehofer konkretisiert Kompromiss im Asylstreit

WIEN - Bundesinnenminister Horst Seehofer will vorerst nur jene Migranten an der Grenze in andere EU-Staaten zurückweisen, die zuvor dort einen Asylantrag gestellt haben. "Es geht dabei darum, Flüchtlinge, die bereits in Italien und Griechenland registriert sind und dort bereits einen Asylantrag gestellt haben, aber trotzdem an der deutsch-österreichischen Grenze auftauchen, dass wir die in sogenannte Transitzentren nehmen, und dann wieder zurückführen nach Rom, nach Athen", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag bei einem Besuch in Wien. Das wäre ein wichtiger Beitrag, um die illegale Migration einzudämmen.

ROUNDUP: Österreich, Deutschland und Italien wollen Mittelmeer-Route schließen

WIEN - Österreich und Deutschland wollen sich dafür einsetzen, gemeinsam mit Italien die Mittelmeer-Route für Flüchtlinge zu schließen. "Das ist im Interesse Italiens, aber auch Österreichs und Deutschlands, wenn der Migrationsdruck über diese Route weniger wird", sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einem Treffen mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Wien. Bereits in der kommenden Woche solle in Innsbruck ein Treffen der drei Innenminister aus Deutschland, Österreich und Italien stattfinden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Saudi Arabien senkt Ölpreise - Reaktion auf Trump?

FRANKFURT - Ist es eine Reaktion auf die herbe Kritik des US-Präsidenten? Saudi Aramco, die staatliche Ölgesellschaft des Erdölriesen Saudi-Arabien, reduziert die Preise für große Abnehmerregionen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, werden die Preise für Leichtöl für die Regionen USA um 10 Cent pro Barrel (je 159 Liter), für Asien um 20 Cent pro Barrel und für Europa um 45 Cent pro Barrel reduziert.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter gestiegen

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche erneut gestiegen. Sie legten um 3000 auf 231 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 225 000 neue Anträgen gerechnet.

Kurz über Brexit-Gespräche: Notfalls länger verhandeln

WIEN - Österreichs Kanzler Sebastian Kurz schließt nicht aus, dass die stockenden Brexit-Verhandlungen im Notfall verlängert werden könnten. Falls eine Einigung über die Bedingungen des britischen EU-Austritts nicht rechtzeitig erzielt werde, sei es gut, weiterzuverhandeln, sagte der ÖVP-Politiker, dessen Land bis Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft hat, am Donnerstag in Wien.

USA: Privatbeschäftigung steigt schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind im Juni weniger neue Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden als erwartet. Es seien 177 000 Arbeitsplätze hinzugekommen, geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Dienstleiters ADP hervor. Analysten hatten mit 190 000 neuen Stellen gerechnet.

Tsipras: Griechenland verlässt unwiderruflich die Hilfsprogramme

ATHEN - Nach acht Jahren harter Sparmaßnahmen und Reformen wird Griechenland Ende August aus dem internationalen Hilfsprogramm entlassen und wird wieder auf eigenen Beinen stehen können. "Das ist unwiderruflich", sagte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras während einer Debatte im griechischen Parlament am Donnerstag.

Deutschland bekommt das meiste Forschungsgeld aus EU-Programm

BERLIN - Deutschland und Großbritannien haben aus einem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation in den Jahren 2014 und 2016 das meiste Geld bekommen. Hochschulen und Forschungsinstitute in der Bundesrepublik sammelten in diesem Zeitraum insgesamt 3,9 Milliarden Euro, dicht gefolgt von britischen Forschungseinrichtungen mit 3,6 Milliarden Euro, wie aus dem Förderatlas 2018 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hervorgeht. Beide Länder liegen deutlich vor Frankreich (2,4 Mrd. Euro), Spanien (2,1 Mrd. Euro) und Italien (1,9 Mrd. Euro).

ROUNDUP: Deutsche Industrie sendet Lebenszeichen für Aufschwung

WIESBADEN - Darauf haben Ökonomen händeringend gewartet: Die deutsche Industrie sendet endlich ein Lebenszeichen für den deutschen Wirtschaftsaufschwung. Nach vier Rückgängen in Folge hat die Industrie im Mai wieder mehr neue Aufträge erhalten. Dies dürfte die Sorge, dem deutschen Aufschwung gehe zunehmend die Puste aus, deutlich verringern.

Spanien: Industrieproduktion legt etwas weniger als erwartet zu

MADRID - Die spanische Industrie hat im Mai etwas weniger als erwartet zugelegt. Die Produktion sei um 0,9 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Im Vormonat war die Produktion der Industriebetriebe noch um 1,8 Prozent gefallen.

ROUNDUP/IWF: Deutsche Wirtschaft trotz Risiken gesund

WASHINGTON - Die deutsche Wirtschaft bleibt nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein Muster an Stabilität, ist aber auch vor Risiken nicht gefeit. Die Wirtschaftsleistung wird der Prognose zufolge im Jahr 2019 um 2,1 Prozent steigen, die Arbeitslosenquote nochmals leicht um 0,1 Punkte auf 3,5 Prozent sinken.

China will sich im Handelsstreit mit USA nicht 'Erpressung' beugen

PEKING - Im Handelsstreit mit den USA will sich China nicht "Drohungen und Erpressung" beugen. Einen Tag vor Inkrafttreten von 25-prozentigen Sonderzöllen der USA auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar kündigte Pekings Zollverwaltung am Donnerstag an, dass die chinesischen Gegenmaßnahmen mit Abgaben auf US-Einfuhren in ähnlicher Höhe "sofort nach den neuen US-Zöllen" am Freitag umgesetzt werden, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

