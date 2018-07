Mladá Boleslav (ots) -



- SKODA unterstützt die Tour de France bereits seit 2004 - Tour-Direktor Christian Prudhomme nutzt den SKODA SUPERB, das Flaggschiff der Marke, als mobile Schaltzentrale - SKODA sponsert erneut das Grüne Trikot für den besten Sprinter - Neue 360-Grad-Kampagne 'Always there for those who ride' - Gewinnspiel bietet Chance auf exklusiven VIP-Trip zur Tour de France - Offizielle Tour de France App powered by SKODA liefert interessante Statistiken, Ergebnisse und spannende Hintergrundinfos



SKODA AUTO setzt bei der diesjährigen Tour de France insgesamt 250 Organisations- und Begleitfahrzeuge ein. Das Unternehmen unterstützt die berühmte Frankreich-Rundfahrt bereits seit 2004 und fährt in diesem Jahr zum 15. Mal als offizieller Partner und Fahrzeugpartner ganz vorne mit.



Während des Rennens wird das Logo von SKODA auch das grüne Trikot zieren - das Unternehmen sponsert das Trikot für den besten Sprinter bereits zum vierten Mal in Folge. Die Fahrzeuge des Automobilherstellers begegnen den Fans an der Strecke und an den Fernsehschirmen sogar seit weitaus längerer Zeit: Bereits seit 2004 und somit zum 15. Mal unterstützt die tschechische Traditionsmarke das Radsportevent als offizieller Partner und Fahrzeugpartner. Dieses Jahr schickt sie insgesamt 250 Organisations- und Begleitfahrzeuge auf die berühmte Frankreich-Rundfahrt.



Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Als Hersteller, dessen Anfänge in der Produktion von Fahrrädern liegen, liegt uns der Radsport ganz besonders am Herzen. Unser umfassendes und sichtbares Engagement im Radsport stärkt das Image und die Bekanntheit der Marke SKODA."



Zur Flotte gehören neben dem SKODA OCTAVIA auch die beiden SUV-Modelle SKODA KODIAQ und SKODA KAROQ sowie der SKODA SUPERB. Der SKODA SUPERB fährt dabei als wichtigstes Fahrzeug der gesamten Tour wieder ganz vorne mit: Der Direktor der Tour nutzt die rot lackierte Limousine als rollende Kommandozentrale. Dank mehrerer Funkkanäle bleibt Christian Prudhomme informiert und gibt je nach Bedarf sportliche oder sicherheitsrelevante Anweisungen. Außerdem kann er das Panoramaglasdach per Knopfdruck aus der zweiten Sitzreihe öffnen und im Fond stehen. So überblickt er das Peloton aus der bestmöglichen Position, bevor er den Etappenstart freigibt.



Die 105. Auflage des Radsportklassikers beginnt am 7. Juli mit dem Grand Départ auf der Atlantikinsel Noirmoutier-en-lle. Während der dreiwöchigen Tour absolvieren die 176 Radprofis 21 Etappen und legen dabei insgesamt 3.351 Kilometer zurück. Auf seinem Weg durch Frankreich geht das Peloton auf den Bergetappen wieder ans Limit. Die Fahrer müssen den Col de la Colombière, den Col de la Madeleine und den berüchtigten Anstieg Alpe d'Huez überwinden, bevor sie am 29. Juli das Ziel auf den Pariser Champs-Elysées erreichen.



SKODA Kampagne 'Always there for those who ride': VIP-Trip zur Tour zu gewinnen



Pünktlich zum Start des Radsport-Highlights nimmt auch die neue 360-Grad-Kampagne von SKODA, 'Always there for those who ride', Fahrt auf. SKODA präsentiert sie prominent auf der unternehmenseigenen Website WeLoveCycling.com sowie auf mehreren Social-Media-Kanälen wie Facebook, Youtube und Instagram. Unter der Adresse www.welovecycling.com können sich alle passionierten Radsportfans rund um das größte Radrennen der Welt informieren. Zudem können Sie hier einen exklusiven VIP-Trip zur Tour de France zu gewinnen.



SKODA ist zudem exklusiver Partner der Tour de France App. Sie bietet Radsport-Fans interessante Statistiken, Ergebnisse sowie spannende Hintergrundgeschichten. Die Tour de France App ist für die Betriebssysteme Android und iOS erhältlich.



Dem Fahrrad von Anfang an verbunden



Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück. 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt der Autohersteller weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Außerdem gehören Fahrrad-Accessoires als fester Bestandteil zum erweiterten Produktangebot der Marke.



