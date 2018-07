Das Team Germany tritt mit insgesamt 23 jungen Fachkräften in Budapest an, 13 davon aus dem Handwerk. Der Wettbewerb findet vom 26. bis 28. 9.2018 im Hungexpo Budapest Fair Center in der ungarischen Hauptstadt statt. Rund 600 Teilnemer aus 28 Ländern werden dann ihr Können in ihrem Fachbereich auf europäischer Ebene präsentieren.

»Mit den EuroSkills setzen wir ein besonderes Zeichen für ein starkes Europa. Nur mit top qualifizierten jungen Fachkräften kann sich Europa gegenüber den großen Regionen der Welt behaupten«, stellt Hubert Romer heraus. Er ist offizieller Delegierter und Geschäftsführer von WorldSkills Germany.

»Der Wettbewerb dient zum einen dazu, Fachkräfte zu fördern und zum anderen, ein einheitliches Europa zu stärken. Europa kann im globalen Wettbewerb nur bestehen, wenn alle gemeinsam ...

