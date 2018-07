Düsseldorf (ots) - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) fordert Karstadt und Kaufhof auf, bei einer Fusion die Belange der Innenstädte und Mitarbeiter zu achten. "Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen legt Wert auf lebendige Innenstädte. Gefragt sind deshalb Unternehmen, die nachhaltig in die Modernisierung der Warenhäuser investieren können und wollen", sagte Pinkwart der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Zudem müssen sie Idee haben, wie man den Präsenzhandel in Zeiten der Digitalisierung attraktiv und multichannel-basiert gestalten kann. Ich bin zuversichtlich, dass die beiden Unternehmen die Belange der Standorte und Mitarbeiter bei ihren Entscheidungen berücksichtigen werden."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621