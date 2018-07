Das Softwareunternehmen Compugroup plant den Rückkauf von bis zu 500 000 Anteilsscheinen. Damit sei der Erwerb von maximal 0,94 Prozent des Grundkapitals möglich, teilte der TecDax -Konzern am Donnerstag am Unternehmenssitz in Koblenz mit. Dabei werde ein Höchstvolumen von 23 Millionen Euro angepeilt.

Compugroup wolle die Aktien zwischen dem 16. Juli und dem 31. Dezember über die Börse zurückkaufen. Die Aktie baute auf die Nachricht hin ihr Tagesplus leicht aus./fba/tos

ISIN DE0007203275 DE0005437305

