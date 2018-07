Lehen (ots) -



Bayerische Schmankerl wie der "Obazda" von ALPENHAIN sind auf dem Oktoberfest - oder auch der Wiesn, wie es umgangssprachlich heißt - einfach nicht mehr wegzudenken. Passend zum größten Volksfest der Welt präsentiert der bayerische Käse-Spezialist ALPENHAIN von August bis Oktober 2018 die limitierte Designedition Obazda "Wiesn Gaudi". Die beliebten Obazda-Variationen "Original", "Lauchzwiebel" und "Röstzwiebel" werfen sich in Schale und begeistern mit liebevollen Wiesn-Herzen die Käse-Fans. Das passt nicht nur perfekt zum Traditionsunternehmen, sondern sorgt auch für extra Aufmerksamkeit im Kühlregal. Die humorvollen bayerischen Sprüche der Wiesn-Herzen treffen mitten ins Herz und sind ideal zum Teilen, Verschenken oder einfach zum Genießen für sich selbst. So geht Käsegenuss zur Wiesn-Zeit, wenn es wieder heißt: "O'zapft is".



