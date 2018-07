Aarau (ots) - Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

(VSE) hat sein Denkmodell zur Energiezukunft der Schweiz

aktualisiert: Der Bericht «Energiewelten 2018» bezieht zentrale

Ereignisse wie das Klimaabkommen von Paris (COP21) und die

Energiestrategie (ES2050) mit ein. Drei Aspekte prägen die

Energiewelt 2035 besonders: Dezentralisierung, Dekarbonisierung und

Versorgungssicherheit. Mit dem «EVU-Tool» können Energieunternehmen

zudem eine Standortbestimmung vornehmen.



2017 hat der VSE mit dem «Energiewelten»-Bericht ein Denkmodell

vorgestellt, das vier extreme, aber durchaus denkbare Energiewelten

der Zukunft beschreibt. Nun liegt der Nachfolger dieses Berichts vor.

In «Energiewelten 2018» wird der Trend 2035 überprüft und vertieft.

Erstmals wird ein Marktmodell zum Trend entwickelt - und es werden

mögliche Geschäftsmodelle abgeleitet (www.energiewelt.ch).



Auf dem Weg in eine «Smart World»



Der Trend fürs Jahr 2035 zeigte bereits im ersten Bericht klar in

Richtung einer «Smart World»: Eine Energiewelt geprägt durch die

Digitalisierung, die eine flexible, dezentrale Versorgung ermöglicht.

Dieser Trend hat sich in der Folgeanalyse «Energiewelten 2018»

nochmals akzentuiert. Die Energiezukunft wird zudem durch folgende

Aspekte massgeblich geprägt:



- Zunehmend dezentrale Strukturen: Die Nutzung der erneuerbaren

Energien nimmt wegen technologischer Fortschritte und sinkender

Kosten markant zu. Das führt vermehrt zu dezentralen Strukturen.

Diese Entwicklung wird durch eine stärkere Präsenz der digitalen

Anwendungen begünstigt.



- Dekarbonisierung: Der Wille zur Minderung der CO2-Emissionen ist

seit Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens (COP 21)

offensichtlich. Diese Dekarbonisierung erfordert den Ersatz fossiler

Anwendungen durch erneuerbar produzierte, elektrische Anwendungen.

Die Sektoren Strom, Gas, Wärme, Mobilität und ihre Infrastrukturen

wachsen stärker zusammen (Sektorkopplung). Dadurch nimmt der

Stromverbrauch markant zu.



- Versorgungssicherheit: Die Unsicherheit bezüglich zukünftiger

Stromimporte und die abnehmende Fähigkeit zur Eigenversorgung

verringern - ohne Gegenmassnahmen - unsere Versorgungssicherheit.

Eigenversorgung beim Strom wird wichtig. Neben der Wasserkraft wird

Gas bei der Stromproduktion im Winterhalbjahr eine Rolle spielen,

falls die inländische Stromnachfrage zu einem erheblichen Teil durch

inländische Produktion gedeckt werden soll.



Wie sehen Energieversorger die Zukunft? Das Tool zu den

Energiewelten liefert Antworten



Der VSE hat im Rahmen der Energiewelten ein Tool entwickelt, mit

dem sich Energieversorgungsunternehmen (EVU) online mit der

Energiezukunft auseinandersetzen können. Mit dem EVU-Tool können die

Mitgliedsunternehmen des VSE die Erwartungen ihrer Mitarbeitenden zur

Energiezukunft der Schweiz im Jahr 2035 online abfragen. Zudem können

sie herausfinden, wie ihre Mitarbeitenden (oder eine andere

ausgewählte Gruppe) die Position ihres Unternehmens in den

Energiewelten sehen - heute und im Jahr 2035.



