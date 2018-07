Mainz (ots) - Woche 27/18 Freitag, 06.07.



Bitte neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors



6.05 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes



6.50 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung



7.35 Die unsichtbare Macht - Lobby-Republik Deutschland Deutschland 2017



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Die politische Intrige



9.50 Der lange Weg Deutschlands schwierigste Regierungsbildung Deutschland 2018



10.35 ZDFzeit Mensch Schröder! Eine deutsche Karriere Deutschland 2017



11.25 Whistleblower - Der Preis der Wahrheit Deutschland 2016



12.10 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



12.55 ZDF-History Marilyn Monroe - Die wahre Geschichte Deutschland 2013



13.25 Legenden aus Wachs - Wer war Madame Tussaud? Deutschland 2017



14.10 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Genossin Nummer eins Deutschland 2016



14.55 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Im Schatten des Verbrechens Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeit und Beginnzeitkorrekturen beachten: 18.00 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017



"Panzer! Der Erste Weltkrieg" entfällt 18.45 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016



"Spuren des Krieges: Die Westfront 1914-1918" entfällt 19.30 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016



"Spuren des Krieges: Normandie 1944" entfällt 20.15 ZDFzeit Kronen, Krisen und Skandale Die Überlebensstrategien der Royals Deutschland/Großbritannien 2018



"Krieg im Pazifik - Die Schlacht um Okinawa" entfällt 21.00 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegten Königreich unter Schock Großbritannien 2017



"Despoten: Hideki Tojo - Japans Minister des Schreckens" entfällt 21.40 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegten Monarchie in Gefahr Großbritannien 2017



"Panzer! Der Zweite Weltkrieg" um 21.45 Uhr entfällt 22.25 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016



23.10 ZDF-History Englands große Königinnen Deutschland 2017



"Panzer! Gefecht und Geschäft" um 23.15 Uhr entfällt 23.55 Himmelfahrtskommando - Im Kajak gegen die Nazis



" ZDF-History: Hitlers Wunderwaffen" entfällt 0.40 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



1.10 Die SS Heydrichs Herrschaft



1.55 Die SS Der Machtkampf



2.35 Die SS Himmlers Wahn



3.20 Die SS Totenkopf



4.05 Die SS Die Waffen-SS



4.50 Die SS Mythos Odessa



Woche 32/18 Sonntag, 05.08.



Bitte Programmänderung beachten:



14.15 ZDF-History Promi-Geschwister - Verdammt verwandt! Deutschland 2018



"ZDF-History: Die sieben Weltwunder" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



____________________________________________________________________



Dienstag, 07.08.



Bitte Programmänderung beachten:



22.30 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018



"ZDF-History: Unschuldig verurteilt?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Woche 33/18 Montag, 13.08.



Bitte Programmänderung beachten:



17.30 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018



"ZDF-History: Unschuldig verurteilt?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 2.00 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018



"ZDF-History: Unschuldig verurteilt?" entfällt



( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121