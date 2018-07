ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet haben die schweizerischen Aktien den Handel am Donnerstag beendet. Erneut dämpfte der Handelskonflikt der USA mit anderen Ländern die Stimmung. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.674 Punkte. Im Tageshoch hatte der Index aber bei 8.724 Punkten gestanden. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 35,98 (zuvor: 32,27) Millionen Aktien.

Anfangs erhielt der Markt Unterstützung von überraschend starken Daten zum Auftragseingang in Deutschland und der Aufwertung des Euro zum Schweizer Franken. Die Gemeinschaftswährung eroberte in Reaktion auf die guten Konjunkturdaten die Marke von 1,16 Franken zurück. Daneben gab es Hinweise auf eine sich ausweitende Zinsdifferenz zwischen der Schweiz und Deutschland.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich wiederum auf informierte Personen beruft, halten einige Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) eine erste Zinserhöhung schon im September oder Oktober kommenden Jahres für möglich statt erst gegen Ende 2019. Derweil bleibt der Inflationsdruck in der Schweiz gering, wie die am Donnerstag veröffentlichten Juni-Daten zur Teuerung gezeigt haben. Damit kann die Schweizerische Nationalbank an ihrer Negativzinspolitik vorerst festhalten.

Überdies scheint sich im Streit um Strafzölle auf Autos aus der EU eine Lösung anzubahnen. Laut Medienberichten hat der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, den deutschen Auto-Bossen den beiderseitigen Verzicht auf Zölle vorgeschlagen.

Am Freitag treten jedoch US-Strafzölle auf chinesische Einfuhren von 34 Milliarden Dollar in Kraft. Das belastete die Aktien der schweizerischen Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch, die um 0,6 und 1,1 Prozent nachgaben. Für beide Unternehmen ist China ein wichtiger Absatzmarkt.

Daneben lasteten Gewinnmitnahmen in den Pharmawerten Novartis und Roche auf dem SMI. Die beiden Aktien hatten an den vorigen Tagen zugelegt und verloren nun je 0,2 Prozent. Der Kurs des Indexschwergewichts Nestle, der zeitweise ebenfalls im Minus gelegen hatte, machte die Abgaben bis zum Handelsende vollständig wett und schloss unverändert.

Swiss Re stiegen um 0,2 Prozent, nachdem die Ratingagentur Fitch die Bonitätsnote "AA-" für den Rückversicherer bestätigt hatte. Der Ausblick sei stabil, so Fitch.

Gesucht waren ferner die Aktien der Banken. Credit Suisse gewannen 1,0 Prozent, Julius Bär ebenfalls 1 Prozent und UBS 0,8 Prozent.

