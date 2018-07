Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Einmal mehr standen die Aktien der Automobilbranche im Fokus. Nachdem die Investoren aus Sorge vor möglichen Zollschranken auf Abstand zu der Branche gegangen waren, scheint sich nun eine Lösung anzubahnen. US-Botschafter Richard Grenell brachte im Gespräch mit Vorständen aus der Automobilbranche ins Spiel, die Zölle komplett zu streichen statt sie zu erhöhen. Auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die Abschaffung der Autozölle durchaus eine Option, die sie sich vorstellen kann - wenn auch in Abstimmung mit EU und WTO.

Die Anleger griffen in Folge am Aktienmarkt bei den Automobilherstellern und deren Zulieferern zu. So stellten VW mit einem Plus von 4,1 Prozent den zweitstärksten Gewinner im DAX, Daimler und BMW folgten mit Gewinnen von 3,8 und 3,7 Prozent. Der DAX schloss 1,2 Prozent höher bei 12.464 Punkten.

Praxair verkauft für Fusion mit Linde europäisches Gasegeschäft

Um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde (plus 4,5 Prozent) zu erhalten, verkauft der US-Konzern Praxair (plus 3,2 Prozent) sein europäisches Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso Corp. Zugleich betonte Linde, dass die fusionsrechtliche Freigabe "voraussichtlich die Veräußerung von weiteren Geschäftsbereichen durch die Fusionspartner erfordern" werde. Positiv wird an der Börse gesehen, dass der Zeitplan für den Zusammenschluss der beiden Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2018 unverändert steht.

Für Lotto24 ging es um 5 Prozent dank einer erhöhten Prognose für das Gesamtjahr 2018 nach oben. Der Glückspielbetreiber weist als Begründung auf ein "außerordentlich starkes erstes Halbjahr" hin, Grund sei ein ungewöhnlich hoher Jackpot. Die Aktien der Deutsche Pfandbriefbank schlossen 5,7 Prozent im Plus, nachdem das Unternehmen dank eines stabilen Zinsergebnisses, niedriger Risikovorsorge und Kostendisziplin bereits am Vorabend die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 117,5 (Vortag: 80,6) Millionen Aktien im Wert von rund 4,23 (Vortag: 2,61) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und 6 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.464,29 +1,19% -3,51% DAX-Future 12.469,00 +1,33% -4,22% XDAX 12.483,40 +1,22% -2,94% MDAX 25.811,75 +0,58% -1,48% TecDAX 2.743,05 +1,66% +8,46% SDAX 11.981,55 +0,40% +0,80% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,63 19 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.