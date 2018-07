Für unser wikifolio haben wir bereits gestern Nachmittag eine neue Position eröffnet: EVN. Der Startkauf wurde um 14:44 Uhr zum Preis von 16,398 Euro ausgeführt. Nach einem tollen Jahr 2017 hat die Aktie heuer noch nicht so viel gezeigt und es kann schon ein wenig Aufholpotenzial zum Verbund geben. Die Equity Story signalisiert hier vor allem Stabilität: Hohe Anteile des Ergebnisses werden aus regulierten und stabilen Geschäftsfeldern beigesteuert. Weiters: Der strategische Fokus auf regulierte und stabile Aktivitäten, mit laufenden Investitionen in Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung und Trinkwasserversorgung in NÖ als Schwerpunkt sowie eine stabile Dividendenpolitik.

