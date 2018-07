Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas fester geschlossen. Dabei gab er seine im frühen Geschäft errungenen Kursgewinne bis zum Handelsende weitgehend wieder ab. Dafür verantwortlich waren Abgaben in den defensiven Schwergewichten aus dem Pharmasektor. Diese hatten den Leitindex am Vortag noch massgeblich gestützt. Das Hauptthema an der Börse war weiterhin der Handelskonflikt der Vereinigten Staaten mit China.

So treten am Freitag nach den Plänen der US-Regierung Zölle auf chinesische Waren in Kraft - die entsprechende Retourkutsche Chinas dürfte gleich im Anschluss folgen. Die beiden Länder steuern also auf einen Handelskrieg zu. Dafür gibt es Anzeichen einer möglichen Entspannung im Streit mit der Europäischen Union über Autozölle. Dies liess vor allem Finanzwerte und zyklische Papiere steigen. Entspannung gab es auch auf der Währungsseite: Der Euro legte zur Schweizer Währung wieder auf über 1,16 Franken zu.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag 0,12 Prozent höher bei 8'674,04 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,33 Prozent auf 1'428,48 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,17 Prozent auf 10'384,36 Zähler. Bei den Blue Chips kamen auf 25 Gewinner vier Verlierer; einer schloss unverändert.

Einen schweren Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...