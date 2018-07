Die Laserstrahlquelle und die Steuerung sind in einem gemeinsamen Laserschutzgehäuse nach Laserschutzklasse 1 integriert. Das Tischsystem wird betriebsbereit und zusammen mit der Beschriftungssoftware Cablase geliefert. Der Anschluss erfolgt über Ethernet am lokalen PC oder im Netzwerk. Das Beschriftungsgerät verwendet 20 oder 30 Watt Ytterbium-dotierte Faserlaserstrahlquellen mit einem Markierbereich zwischen 112 x 112 und 180 x 180 mm. Faserlaser markieren schnell, präzise und zuverlässig Bauteile in der Automobilindustrie, Elektronik, Medizintechnik oder im Maschinen-, Werkzeug- und Formenbau. In Verbindung mit maschinenlesbaren 2D-Codes ermöglicht die Laserbeschriftung ...

