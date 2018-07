Hannover (ots) -



Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland (OBKD) haben eine gemeinsame Handreichung zur Seelsorge an Sterbenden und ihren Angehörigen veröffentlicht. Bei ihrem jährlichen Kontaktgespräch unterzeichneten der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der Vorsitzende der OBKD, Metropolit Augoustinos, heute in München das orthodox-evangelische Papier "...damit ihr nicht traurig seid (1Thess 4,13). Christlicher Umgang mit Sterben und Tod".



"Das Heft ist die Frucht der jahrzehntelangen Begegnung zwischen evangelischen und orthodoxen Christen in Deutschland", erklärten der Ratsvorsitzende und der Metropolit. "Es ermutigt uns zu wachsender Gemeinschaft".



Die Handreichung gibt Empfehlungen und Hinweise für gemeinsames seelsorgerliches Handeln. Sie richtet sich an Sterbende, deren Angehörige und an alle, die sie begleiten. Neben der seelsorgerlichen Praxis beider Kirchen setzt sich die gemeinsame Handreichung auch mit medizinethischen Herausforderungen wie der Organtransplantation und neuen Entwicklungen der Bestattungsformen auseinander. Jedes Kapitel enthält auch Gebet und Lieder aus der Tradition beider Kirchen, die das Heft für die Praxis von Begleitung und Seelsorge nutzbar machen. Im Anhang werden Fachbegriffe erklärt und weiterführende Literaturangaben gegeben.



Die EKD führt seit den 1950er Jahren theologische Gespräche mit orthodoxen Kirchen. Neben den bilateralen theologischen Dialogen mit den Patriarchaten Konstantinopel, Moskau und Bukarest findet ein jährliches Kontaktgespräch der EKD mit der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland statt.



Die Publikation steht unter folgendem Link https://www.ekd.de/christlicher-umgang-mit-sterben-und-tod-33794.htm zur Verfügung oder kann in kleineren Stückzahlen kostenlos unter versand@ekd.de bestellt werden.



