Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Einmal mehr stand die Automobilbranche im Fokus, der Sektor-Index legte um 3,4 Prozent zu. Positiv wurde an der Börse ein Treffen von US-Botschafter Richard Grenell mit führenden deutschen Automanagern gesehen. Grenell soll einem Handelsblatt-Bericht zufolge eine Null-Zoll-Lösung vorgeschlagen haben, bei der beide Seiten auf Importzölle auf Autos komplett verzichten. "Damit würde sich der Worst Case der angedrohten US-Strafzölle von 20 Prozent auf einen Schlag zu einem Best Case drehen", sagte ein Analyst.

Der DAX legte um 1,2 Prozent auf 12.464 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,9 Prozent auf 3.441 Punkte nach oben.

Automobilsektor der Gewinner des Tages

In der Hoffnung, dass ein Zollstreit mit den USA abgewendet werden könnte, griffen die Anleger bei den Aktien aus der Branche zu. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel scheint sich mit der Idee anfreunden zu können, die Autozölle zu senken. Für sie könnte das "durchaus eine Option sein, die ich mir vorstellen kann", so Merkel. Die Bundeskanzlerin verwies allerdings darauf, dass eine Senkung nur in Abstimmung mit der gesamten EU geschehen könne. Auch sei es nach WTO-Regeln nicht möglich, nur die Zölle im US-Geschäft zu senken.

Bullish für den Sektor bleiben die Analysten von Jefferies, die die Einstufung für Daimler und Fiat Chrysler nach oben genommen haben und BMW, Peugeot und VW weiter zum Kauf empfehlen. Die Aktien von Fiat Chrysler stellten mit einem Plus von 5,8 Prozent den Gewinner im Sektor. Aber auch die Zulieferer waren gefragt, so erholten sich Osram um knapp 8 Prozent.

Praxair verkauft für Fusion mit Linde europäisches Gasegeschäft

Um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde (plus 4,5 Prozent) zu erhalten, verkauft der US-Konzern Praxair (plus 3,2 Prozent) sein europäisches Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso Corp. Zugleich betonte Linde, dass die fusionsrechtliche Freigabe "voraussichtlich die Veräußerung von weiteren Geschäftsbereichen durch die Fusionspartner erfordern" werde. Positiv wird an der Börse gesehen, dass der Zeitplan für den Zusammenschluss der beiden Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2018 unverändert steht.

Um 8,7 Prozent nach oben ging es für die Aktien des französischen Kantinenbetreibers Sodexo. Die Neun-Monats-Umsatzdaten sind deutlich besser als zuletzt befürchtet ausgefallen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis stieg um 1,6 Prozent. Neben der übertroffenen Konsenserwartung hat auch das Geschäft in Nordamerika positiv überrascht, unterstreichen die Analysten von Jefferies in einer ersten Einschätzung. Neben den positiven Daten stützte auch, dass Großaktionär Bellon seine Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt hat.

"Associated British Foods muss sich auf Grund des schwachen Abschneidens der Zuckersparte anstrengen, das Jahresziel zu erreichen", so Mike van Dulken von Accendo. Die Sparte AB Sugar wird in Folge gesunkener EU-Zuckerpreise einen geringeren Ergebnisbeitrag liefern. Im dritten Quartal fiel der Umsatz der Zuckersparte um 17 Prozent. Das Geschäft bei Primark entwickelt sich nach Aussage der Jefferies-Analysten wie erwartet gut. AB Foods schlossen 4,1 Prozent leichter. Die Aussagen zu dem schwachen Zucker-Geschäft belastete die Aktie von Südzucker, die 1,5 Prozent im Minus notierte.

.=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.440,92 +28,89 +0,8% -1,8% . Stoxx-50 3.067,39 +9,63 +0,3% -3,5% . Stoxx-600 381,59 +1,54 +0,4% -2,0% Frankfurt XETRA-DAX 12.464,29 +146,68 +1,2% -3,5% London FTSE-100 London 7.603,22 +30,13 +0,4% -1,8% Paris CAC-40 Paris 5.366,32 +45,83 +0,9% +1,0% Amsterdam AEX Amsterdam 552,44 +3,22 +0,6% +1,4% Athen ATHEX-20 Athen 1.966,23 +9,27 +0,5% -5,6% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.747,23 +27,13 +0,7% -5,8% Budapest BUX Budapest 36.335,09 -265,16 -0,7% -7,7% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.152,52 +20,13 +0,5% +6,0% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 121.724,83 +2458,40 +2,1% -13,7% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 965,72 -5,26 -0,5% -5,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.515,24 +54,12 +1,0% +3,4% Madrid IBEX-35 Madrid 9.866,20 +108,70 +1,1% -1,8% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.914,29 +227,68 +1,0% -0,3% Moskau RTS Moskau 1.171,64 +24,11 +2,1% +1,5% Oslo OBX Oslo 817,98 +3,50 +0,4% +10,1% Prag PX Prag 0,00 0,00 0,0% -0,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.526,60 +4,26 +0,3% -3,2% Warschau WIG-20 Warschau 2.156,59 -25,92 -1,2% -12,4% Wien ATX Wien 3.261,67 +6,58 +0,2% -5,4% Zürich SMI Zuerich 8.674,04 +10,51 +0,1% -7,5% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.24 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1698 +0,30% 1,1692 1,1642 -2,6% EUR/JPY 129,39 +0,47% 129,32 128,70 -4,4% EUR/CHF 1,1608 +0,29% 1,1597 1,1568 -0,9% EUR/GBP 0,8842 +0,38% 0,8837 1,1349 -0,5% USD/JPY 110,61 +0,11% 110,59 110,54 -1,8% GBP/USD 1,3227 -0,05% 1,3231 1,3213 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.723,53 +0,2% 6.677,76 6.717,98 -50,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,66 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,14 USA 2 Jahre 2,54 2,53 0,65 USA 10 Jahre 2,83 2,83 0,42 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,33 74,14 -1,1% -0,81 +23,4% Brent/ICE 78,35 78,24 +0,1% 0,11 +21,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,24 1.256,95 +0,0% +0,29 -3,5% Silber (Spot) 16,04 16,08 -0,3% -0,04 -5,3% Platin (Spot) 840,35 842,00 -0,2% -1,65 -9,6% Kupfer-Future 2,82 2,91 -2,8% -0,08 -15,1% ===

July 05, 2018

