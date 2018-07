(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Eine mögliche Lösung im Streit um US-Importzölle hat die zuletzt gebeutelten europäischen Autoaktien am Donnerstag beflügelt. Zudem äußerte sich das Analysehauses Jefferies positiv zu den drei großen börsennotierten deutschen Herstellern. Im marktbreiten Stoxx Europe 600 führte der Subindex der Autobauer und -zulieferer mit plus 3,4 Prozent die Gewinnerliste klar an.

Nach Gesprächen von Topmanagern der Autobranche mit US-Botschafter Richard Grenell am Mittwochnachmittag war in Industriekreisen von positiven Signalen die Rede. Laut einem "Handelsblatt"-Bericht bot der Diplomat gar an, dass die USA zu einem kompletten Verzicht auf Einfuhrzölle bereit wären, wenn auch Europa darauf verzichte. Ein Unternehmenssprecher wollten sich hierzu nicht äußern. Die Nachricht nähre Hoffnungen auf eine Lösung dieses Problems, erklärte ein Börsianer. Allerdings müsse sich dann die gesamte EU bewegen.

Jefferies-Analyst Philippe Houchois reduzierte derweil wegen der Risiken aus dem Handelskonflikt, der Kostenentwicklung sowie Sorgen mit Blick auf die CO2-Regulierung zwar seine Gewinnerwartungen für die Autobauer. Bei BMW scheine aber nach den jüngsten Kursverlusten bereits eine Gewinnwarnung eingepreist, so der Experte. Er senkte zwar das Kursziel für die Aktie, blieb aber bei seiner Kaufempfehlung. Bei Daimler gab er seine bisherige Verkaufsempfehlung aus Bewertungsgründen auf. Inzwischen sei hier nach einer Gewinnwarnung ein suboptimales Szenario bereits eingepreist. Volkswagen zählt Houchois weiter zu seinen Branchenfavoriten.

Die Aktien von BMW, Volkswagen und Daimler gehörten mit Kursgewinnen zwischen 3,7 und 4,1 Prozent zu den Favoriten der Anleger im deutschen Leitindex Dax . Die Papiere des Zulieferers und Reifenherstellers Continental verteuerten sich um 2,7 Prozent.

Im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es für die Titel der Conti-Konkurrenten Leoni , Dürr , Schaeffler und Hella ebenfalls deutlich bergauf, ebenso wie für den Zulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall . Um fast 8 Prozent ging es für den stark von der Autobranche abhängigen Beleuchtungsspezialisten Osram wieder nach oben. Dieser hatte jüngst eine Gewinnwarnung ausgegeben und war daraufhin schwer abgestraft worden.

In Frankreich und Italien legten zudem auch die Aktien der Autohersteller PSA und Renault , des Zulieferers Valeo und der Reifenhersteller Michelin und Pirelli klar zu./gl/ag/ck/fba

