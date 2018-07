DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.440,92 +0,85% -1,80% Stoxx50 3.067,39 +0,31% -3,48% DAX 12.464,29 +1,19% -3,51% FTSE 7.603,22 +0,40% -1,82% CAC 5.366,32 +0,86% +1,01% DJIA 24.343,50 +0,70% -1,52% S&P-500 2.731,74 +0,68% +2,17% Nasdaq-Comp. 7.560,45 +0,77% +9,52% Nasdaq-100 7.082,55 +0,97% +10,73% Nikkei-225 21.546,99 -0,78% -5,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,68 +24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,54 74,14 -0,8% -0,60 +23,8% Brent/ICE 78,28 78,24 +0,1% 0,04 +21,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,67 1.256,95 +0,1% +0,72 -3,5% Silber (Spot) 16,04 16,08 -0,2% -0,04 -5,3% Platin (Spot) 841,10 842,00 -0,1% -0,90 -9,5% Kupfer-Future 2,82 2,91 -2,8% -0,08 -15,1%

Am Ölmarkt gibt der Preis für die US-Sorte WTI deutlicher nach, nachdem das US-Energieministerium einen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hat. Analysten hatten dagegen einen Abbau der Lagerbestände prognostiziert. Tendenziell stützend wirken die Lieferausfälle aus Kanada, Libyen und Venezuela, hinzu kommen die Sanktionen gegen den Iran. Derweil versuchte US-Präsident Donald Trump erneut per Tweets, die Opec-Länder zu preissenkenden Maßnahmen zu bewegen. Der sichere Hafen Gold ist angesichts der wieder gestiegenen Risikofreude kaum gefragt.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen, nachdem sie am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen geblieben war. Die Vorgaben von den europäischen Börsen sind freundlich. In den USA bleibt der Handelskonflikt mit China zwar das Hauptthema, doch keimt Hoffnung auf, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Viele Börsianer gehen davon aus, dass ein großer Handelskrieg noch abgewendet werden kann und dass die Maßnahmen, die tatsächlich getroffen werden, die Weltwirtschaft nicht ernsthaft in Mitleidenschaft ziehen. Autowerte liegen im Plus. Der Berliner US-Botschafter Richard Grenell soll einem Handelsblatt-Bericht zufolge deutschen Automanagern eine Null-Zoll-Lösung vorgeschlagen haben, bei der beide Seiten auf Importzölle auf Autos komplett verzichten. Ford klettern um 0,5 Prozent, General Motors um 1,2 Prozent. Für die Boeing-Aktie geht es 0,3 Prozent nach oben. Der US-Flugzeugbauer und sein brasilianischer Wettbewerber Embraer wollen mit einer strategischen Partnerschaft ihr weltweites Wachstum beschleunigen. Die in den USA gelisteten Embraer geben 9,4 Prozent nach. Walgreens Boots Alliance gewinnen 0,9 Prozent. Das Unternehmen hat mitgeteilt, die bereits angekündigte Übernahme eines 40-Prozent-Anteils an der führenden chinesischen Drogeriekette Sinopharm Holding Guoda Drugstores abgeschlossen zu haben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 12./13. Juni

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Einmal mehr stand die Automobilbranche im Fokus, der Sektor-Index legte um 3,4 Prozent zu. Positiv wurde an der Börse ein Treffen von US-Botschafter Richard Grenell mit führenden deutschen Automanagern gesehen. Grenell soll einem Handelsblatt-Bericht zufolge eine Null-Zoll-Lösung vorgeschlagen haben, bei der beide Seiten auf Importzölle auf Autos komplett verzichten. Bullish für den Sektor bleiben zudem die Analysten von Jefferies, die die Einstufung für Daimler und Fiat Chrysler nach oben genommen haben und BMW, Peugeot und VW weiter zum Kauf empfehlen. Die Aktien von Fiat Chrysler stellten mit einem Plus von 5,8 Prozent den Gewinner im Sektor. Aber auch die Zulieferer waren gefragt, so erholten sich Osram um knapp 8 Prozent. Um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde (plus 4,5 Prozent) zu erhalten, verkauft der US-Konzern Praxair (plus 3,2 Prozent) sein europäisches Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso Corp. Positiv wird an der Börse gesehen, dass der Zeitplan für den Zusammenschluss der beiden Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2018 unverändert steht. Um 8,7 Prozent nach oben ging es für die Aktien des französischen Kantinenbetreibers Sodexo. Die Neun-Monats-Umsatzdaten sind deutlich besser als zuletzt befürchtet ausgefallen. Neben den positiven Daten stützte auch, dass Großaktionär Bellon seine Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.24 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1696 +0,29% 1,1692 1,1642 -2,7% EUR/JPY 129,36 +0,45% 129,32 128,70 -4,4% EUR/CHF 1,1609 +0,30% 1,1597 1,1568 -0,9% EUR/GBP 0,8843 +0,38% 0,8837 1,1349 -0,5% USD/JPY 110,63 +0,13% 110,59 110,54 -1,8% GBP/USD 1,3226 -0,05% 1,3231 1,3213 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.708,67 -0,0% 6.677,76 6.717,98 -50,9%

Der Euro zeigt sich weiter befestigt, auch gestützt von besseren deutschen Auftragseingängen. Deren unerwartet gute Entwicklung lag vor allem an einer starken Nachfrage aus dem Inland und dem Euroraum. Volkswirte beurteilen die Wachstumsaussichten deshalb wieder etwas zuversichtlicher als zuletzt. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung mit rund 1,17 Dollar bezahlt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Verlauf hat sich eine klar negative Tendenz durchgesetzt. Ohne US-Vorgaben nach dem Feiertag konzentrierten sich Anleger auf den ab Freitag eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der Schanghai-Composite markierte ein weiteres 28-Monatstief. Die Börse in Hongkong bewegte sich auf einem Neunmonatstief. Chinesische Unternehmen außerhalb des Finanzsektors dürften ihr für 2018 angepeiltes Gewinnwachstum im Rahmen des Handelskonflikts zunächst auf 14 Prozent halbieren, urteilten die CICC-Analysten. Finanzunternehmen dürften besser davonkommen. Aktien kleinerer chinesischer Unternehmen gerieten im späten Handel heftig unter Abgabedruck. In Taipeh zeigten sich kleinere Werte aus dem Bereich elektronische Komponentenfertigung schwächer als die Technologieschwergewichte. Holy Stone, Universal Microelectronics und Genius Electronic Optical brachen jeweils um 9,9 Prozent ein, die Schwergewichte Taiwan Semiconductor und Hon Hai gaben dagegen nur 0,7 bzw. 0,5 Prozent ab. Die Titel des Linsenherstellers Largan rückten gar um 2 Prozent vor. In Japan schlossen alle 33 Sektoren schlossen im Minus, obwohl der Yen bis zum Handelsende bei Aktien deutlich fiel und zwischenzeitliche Aufschläge wieder abgab. Der Kospi in Südkorea baute nach seinem 14-Monatstief des Vortages die Verluste aus. Der Baustoffwert Busan brach um 9 Prozent ein. Gegen den regionalen Trend stemmte sich der Aktienmarkt in Australien. Nach den Vortagesverlusten seien Schnäppchenjäger an den Markt gekommen. Vor allem im Finanzsektor griffen Anleger zu. Bergbaupapiere zeigten sich dagegen mit Verlusten - belastet von gesunkenen Preisen bei Basismetallen und Eisenerz in China. Die Titel der australischen Fluggesellschaft Qantas legten um 2,1 Prozent zu. Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch hielten den Titel für unterbewertet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Compugroup beschließt Aktienrückkauf

Compugroup Medical will ein Aktienrückkaufprogramm starten. Insgesamt sollen bis zu 500.000 Aktien zurückerworben werden - entsprechend einem Anteil von rund 0,94 Prozent des derzeitigen Grundkapitals, wie das Unternehmen mitteilte. Das Gesamtvolumen ist dabei auf 23 Millionen Euro begrenzt. Die Aktien werden über die Börse erworben. Der Rückkauf soll bis zum 31. Dezember 2018 stattfinden.

Lotto24 nach starkem ersten Halbjahr optimistischer

Der Online-Lottoanbieter Lotto24 hebt nach einem "außerordentlich starkem ersten Halbjahr" seine Transaktionsprognose für das Gesamtjahr an. Es werde nunmehr mit einer Zunahme des Transaktionsvolumens um 25 bis Prozent nach bisher 15 bis 20 Prozent geplant. Zudem stellte das Unternehmen nun eine "deutlich" wachsende Neukundenzahl in Aussicht, bisher wurde nur eine wachsende Neukundenzahl erwartet.

Boeing übernimmt Verkehrsflugzeuggeschäft von Embraer

Der US-Flugzeugbauer Boeing übernimmt die Kontrolle über das Verkehrsflugzeuggeschäft des brasilianischen Herstellers Embraer und verstärkt sich damit im Segment für Regionalflugzeuge. Die beiden Konzerne vereinbarten die Gründung eines Joint Ventures, das die Verkehrsflugzeug- und Servicegeschäfte von Embraer umfassen und in die Produktions- und Lieferkette von Boeing integriert werden soll, wie sie gemeinsam mitteilten. Boeing werde 80 Prozent halten und die operative Kontrolle haben, Embraer die restlichen 20 Prozent.

Credit Suisse muss in USA Strafe von 77 Millionen USD zahlen

Die schweizerische Bank Credit Suisse muss in den USA wegen Korruptionsvorwürfen eine Strafe von 77 Millionen US-Dollar bezahlen. Der Vorwurf lautet, das Geldhaus habe in Hongkong Freunde und Familienmitglieder von Staatsdienern eingestellt. Dabei habe den Mitarbeitern oft das notwendige technische Wissen für den Job gefehlt, sie hätten weniger Erfahrungen in der Bankenbranche als andere Bewerber für den Job gehabt, hieß es vom Büro des US-Generalstaatsanwalts.

Jaguar Land Rover warnt vor "schlechtem Brexit"

In der britischen Wirtschaft wächst die Sorge vor einem "schlechten" Brexit-Deal: Nachdem zuletzt bereits mehrere Unternehmen einen Rückzug aus Großbritannien ins Spiel gebracht hatten, warnte die traditionsreiche Automarke Jaguar Land Rover vor möglichen Milliardeneinbußen und drohte mit einer "drastischen" Anpassung des Investitionsbudgets. Die größte britische Gewerkschaft warf der Regierung in London vor, mit zehntausenden Arbeitsplätzen "russisches Roulette" zu spielen.

Förderdauer für Snorre-Ölfeld wird verlängert

Norwegens Ministerium für Öl und Energie hat der von der Equinor ASA geplanten weiteren Entwicklung und Ausbeutung des Snorre-Ölfelds für 19 Milliarden norwegische Kronen, umgerechnet 2 Milliarden Euro, zugestimmt. Die Ausbeute des Felds in der nördlichen Nordsee werde dank der Investition um fast 200 Millionen Barrel steigen und die Lebensdauer des Feldes über das Jahr 2040 hinaus verlängern.

