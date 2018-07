Von Colin Kellaher

AUSTIN (Dow Jones)--Der Ölkonzern Chevron hat im jahrelangen Rechtsstreit um Umweltverschmutzung in Ecuador einen weiteren Sieg errungen. Ein Berufungsgericht in Argentinien habe eine Klage zur Durchsetzung einer Strafzahlung über 9,5 Milliarden US-Dollar gegen den Konzern zurückgewiesen, teilte Chevron mit. Die Geldstrafe war von einem Gericht in Ecuador verhängt wurde.

In dem Prozess hatten 30.000 Ureinwohner Ecuadors gegen den Ölkonzern geklagt. Chevron bestreitet nicht die Verschmutzung im Amazonasgebiet, wirft den Klägern aber vor, ecuadorianische Behörden bestochen zu haben, um eine hohe Entschädigung zu erhalten.

Ein dreiköpfiges Gremium der Berufungskammer in Buenos Aires habe die Klage einstimmig abgewiesen, weil es nicht zuständig sei, teilte Chevron weiter mit. Der Konzern habe keine rechtliche Präsenz oder Vermögenswerte in Argentinien, deshalb könne das Urteil nicht gegen die argentinische Chevron-Tochter oder damit verbundene Unternehmen vollstreckt werden, die mit dem Fall nichts zu tun hätten, sei die Begründung des Gerichts.

Die juristische Saga begann 1993, als eine Gruppe aus Ecuador den US-Konzern Texaco verklagte. Chevron erbte die Klage mit der Übernahme von Texaco im Jahr 2001.

Ein Gericht in Ecuador hatte den Klägern zunächst 19 Milliarden Dollar zugesprochen, das Urteil aber später auf 9,5 Milliarden Dollar reduziert. Ein US-Bezirksrichter stellte im Jahr 2014 jedoch fest, dass das Urteil durch Betrug und Korruption erwirkt worden sei, ein Urteil, das später von einem Bundesberufungsgericht in Manhattan bestätigt wurde.

