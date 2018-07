elexxion AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses und die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 DGAP-Ad-hoc: elexxion AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Hauptversammlung elexxion AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses und die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 05.07.2018 / 18:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung elexxion AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses und die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 Singen, 05.07.2018 - Der Umsatz der elexxion AG ist im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen; für 2018 zeichnet sich abermals ein Umsatzrückgang ab, der insbesondere durch Umstrukturierungsmaßnahmen im Vertriebsbereich verursacht ist. Diese Maßnahmen erfordern mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Damit einhergehend wird die elexxion AG in 2017 und auch voraussichtlich in 2018 einen Fehlbetrag erwirtschaften, der wesentlich über die bisherigen Planungen hinausgeht. Aufgrund der damit verbundenen Auswirkungen auf die Finanz- und Liquiditätssituation der elexxion AG verzögert sich die Erstellung des Jahresabschlusses. Demgemäß muss die beabsichtigte Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zum 16. August 2018 - gemäß Ankündigung im Finanzkalender - sowie die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 verschoben werden. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 wird ebenso wie die Veröffentlichung eines neuen Termins für die ordentliche Hauptversammlung zeitnah erfolgen, sobald eine nachhaltige Lösung zur Sicherung der Liquidität für die Geschäftsjahre 2018/2019 gefunden ist. Bislang hat der Mehrheitsaktionär durch Bereitstellung von Darlehen die Liquidität der elexxion AG sichergestellt. Kontakt: Crossalliance communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0) 89-898272-27 E-Mail: sh@crossalliance.de Freihamer Straße 2 82166 Gräfelfing/München 05.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: elexxion AG Otto-Hahn-Strasse 7 78224 Singen Deutschland Telefon: +49 (0)7731-90733 0 Fax: +49 (0)7732-90733-55 E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.elexxion.com ISIN: DE000A0KFKH0, DE000A0KFKH0 WKN: A0KFKH, A0KFKH Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702091 05.07.2018 CET/CEST

