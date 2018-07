Straubing (ots) - Der Pferdefuß liegt nämlich nicht in der einen oder anderen Milliarde mehr oder weniger, sondern im Gesamtkonzept, das sehr zu wünschen übrig lässt. Und zwar deshalb, weil bei allem Verständnis für die sozialen Belange in diesem Land der ökonomische Unterbau für eine prosperierende Zukunft völlig unzureichend dotiert ist. Zwar steigen auch die Investitionen, doch liegt die Investitionsquote bei beschämenden knapp zehn Prozent am Gesamthaushalt. Das ist viel zu wenig, um die vielen Baustellen (Straßen, Schienen, Bildung, Breitband usw.) auf die Höhe der Zeit zu bringen. Wehmütig erinnert man sich an vergangene Jahrzehnte, wo die Investitionsquote bei mehr als 15 Prozent lag und Deutschlands Infrastruktur zu den modernsten der Welt zählte.



