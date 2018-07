In den vergangenen Monaten musste die Aktie des Düngemittel-Produzenten K+S einen Großteil der vorangegangenen Gewinne wieder abgeben. Dabei hatte es bis in den Mai hinein so gut ausgesehen. Zwar zeigte sich das Papier in den vorhergehenden Monaten manchmal recht volatil. Im Gesamtergebnis hatte sich aber K+S von seinem Tief im November bei knapp 19 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...