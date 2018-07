Frankfurt (ots) - Nun wird bekannt, dass Trumps Deutschland-Botschafter Richard Grenell vor Vertretern der hiesigen Autobranche eine Null-Lösung ins Spiel gebracht haben soll: Europa und die USA sollen einfach alle Autozölle streichen. Die USA und Europa können nicht mal eben vereinbaren, gegenseitig die Zölle auf Autos zu streichen. Senkt ein Land Zölle, muss dies für alle Mitglieder der Welthandelsorganisation WTO gelten. Das brächte automatisch Autohersteller aus Japan und China ins Spiel. Ein bilaterales Handelsabkommen müsste zwingend einen Großteil der Warenströme erfassen und nicht nur eine einzige Produktkategorie. Die Europäer bieten den USA seit geraumer Zeit Verhandlungen über ein derartiges Abkommen an. Das will Trump aber nicht, weil er dann seinerseits Zugeständnisse machen müsste und die Debatte nicht mehr auf Autos verengen kann.



