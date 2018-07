Die EU will mit Schutzzöllen auf Marktverzerrungen durch die US-Sonderzölle auf Stahlprodukte reagieren. Die jüngsten Importstatistiken zeigten, dass wegen der US-Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent mehr ausländische Stahlerzeugnisse in die EU gelenkt würden, teilte ein Sprecher von EU-Handelskommissarin Cecila Malmström am Donnerstag mit.

Deswegen habe man den EU-Staaten vorläufige Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. Geplant ist demnach, zusätzliche EU-Zölle auf die diejenigen Importe zu verhängen, die nun zusätzlich in EU kommen. An der Verzollung der traditionellen Importmengen würde sich nichts ändern.

Nach Angaben des Sprechers soll die vorläufige Schutzmaßnahme noch in diesem Monat offiziell beschlossen werden. Von den Mitgliedstaaten gebe es breite Zustimmung, hieß es. Dauerhafte Schutzmaßnahmen könnten nach dem endgültigen Abschluss der derzeitigen Marktuntersuchung beschlossen werden. Letztere wird noch mindestens bis Ende des Jahres dauern.

Bereits im Juni hatte die EU Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder in Kraft gesetzt. Auch sie sind eine Reaktion auf die Einführung von US-Sonderabgaben auf Stahl- und Aluminiumprodukte, die von den Europäern als nicht vereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO angesehen werden. Nach EU-Auffassung wurden sie nämlich nicht wie von Washington angeführt zum Schutz der nationalen Sicherheit, sondern zur Abschottung des US-Marktes vor ausländischer Konkurrenz eingeführt./aha/DP/tos

