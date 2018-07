Vor dem Brexit will die US-Großbank erste Mitarbeiter von der Insel aufs EU-Festland verlagern. Hier sollen auch neue Standorte gestärkt werden.

Die US-Großbank JP Morgan treibt mit der Verlagerung von Jobs aus Großbritannien ihre Vorbereitungen für den Brexit voran. In einem ersten Schritt sollen bis Anfang 2019 "einige Dutzend" Mitarbeiter nach Kontinentaleuropa umziehen, schrieb die Bank in einer E-Mail an ihre 16.000 Mitarbeiter in Großbritannien.

Dabei handele es sich vor allem um Angestellte mit Kundenkontakt und im Risikomanagement, die sowohl in der Investmentbank als auch in der Vermögensverwaltung arbeiten.

In dem Schreiben wird unter anderem dargelegt, wie die Bank ihre Präsenz ...

