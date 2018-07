Die Investmentbank Oddo BHF hat L'Oreal nach einer früheren Einschätzung mit "Buy" mit dem Votum "Neutral" wieder aufgenommen und das Kursziel von ehemals 215 auf 205 Euro gesenkt. Nach einer bisher starken Kursentwicklung in diesem Jahr mangele es der Aktie an weiterem Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Léopold Authié in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/fba Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-07-05/20:35

ISIN: FR0000120321