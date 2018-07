Der Handelsstreit belastet die Titel von Autokonzernen. Doch selbst wenn die Strafzölle kommen - viel Negatives ist schon einkalkuliert.

Wer wissen will, wie sich die Aktien von Autokonzernen entwickeln, muss die Irrungen und Wirrungen im Handelsstreit verfolgen. Seit US-Präsident Donald Trump Mitte Mai über sein Lieblingsmedium Twitter angekündigt hat, höhere Zölle auf Einfuhren von Autos in die USA zu prüfen, sind die entsprechenden Aktien abgestürzt - allen voran die der deutschen Konzerne, die besonders viel in die USA exportieren.

Am Donnerstag ließ die Hoffnung auf eine Kehrtwende im Zollstreit die Autoaktien um bis zu sechs Prozent steigen. Bei einem Treffen der Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen mit US-Botschafter Richard Grenell in Berlin erklärte Grenell laut Handelsblatt-Informationen, dass die USA bereit seien, komplett auf Autozölle zu verzichten, wenn Europa dies ebenfalls mache.

Dass es tatsächlich so gut ausgeht, ist indes zu bezweifeln. Gleichzeitig verschärft sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Am heutigen Freitag wollen die Staaten gegenseitig Zölle auf Einfuhren im Wert von 34 Milliarden Dollar erheben. Das könnte die gesamten Aktienmärkte inklusive der Autokonzerne erneut unter Druck bringen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis ist extrem niedrig

Dabei sind die Kurse der Autoaktien und vieler Zulieferer seit Mitte Mai insgesamt schon massiv eingebrochen. Die Aktien von Daimler, BMW und VW stürzten mit in der Spitze 20 Prozent noch deutlicher ab als der breite Markt. Die Aktien von Daimler, VW und BMW kosten aktuell nur das gut Sechs- bis Siebenfache ihrer erwarteten Jahresgewinne. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist damit bei allen drei deutschen Autobauern extrem niedrig. Zu Unrecht?

Frank Biller meint eher nein: "Wenn tatsächlich die im Juni von Trump angekündigte Steuer von 20 Prozent auf Autoeinfuhren kommt, würden Autoexporte in die USA für hiesige Firmen sofort unprofitabel", warnt der Autoanalyst der Landesbank Baden-Württemberg ...

