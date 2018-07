Der Rücktritt des Thyssenkrupp-Chefs ist ein Triumph aktivistischer Aktionäre. Für deutsche Topmanager wird es ungemütlich.

Heinrich Hiesinger will nicht mehr. Das hat der Chef von Thyssenkrupp seinem Aufsichtsrat mitgeteilt. Dass er irgendwann gehen würde, schien möglich. Schließlich hatten an dem Konzern beteiligten Investoren ihr Missfallen über das Wirken des Topmanagers zuletzt immer lautstarker kundgetan. Der seit fünf Jahren beteiligte Investor Cevian hatte zuletzt energisch Verbesserungen eingefordert, der US-Fonds Elliott vor wenigen Wochen öffentlich Hiesingers Ablösung gefordert. Erst vor wenigen Tagen erklärte ein Insider, dass es schwer sei, sich diesem Druck dauerhaft zu widersetzen.

Dass Hiesinger aber gerade jetzt geht, ist dann doch sehr überraschend. Schließlich wollte der Konzern in wenigen Tagen detailliert darlegen, wie er strategisch weiter voranzukommen dachte - nachdem er endlich den scheinbar größten Ballast abgeworfen hatte. Denn tatsächlich hatte Hiesinger gerade erst einen Erfolg erzielt. Zwei Jahre hatte er mit dem indischen Konkurrenten Tata wegen einer Zusammenlegung des Stahlgeschäfts in Europa herumverhandelt. Nach etlichen Wendungen und Verzögerungen sind die Verträge nun unterschrieben. Hiesinger, dem Kritiker schon lange vorwarfen, dass er mehr an Kleinigkeiten herumdoktere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...