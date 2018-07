Tesla hat in den zurückliegenden Tagen einige stärkere Signale für einen möglichen Aufwärtsmarsch ausgesendet. Dennoch befindet sich die Aktie noch immer in einer aus charttechnischer Sicht relativ heiklen Situation. Es wird spannend zu sehen, ob es gelingt, rasch einen charttechnischen Aufwärtstrend zu etablieren, so die Auffassung von charttechnischen Spezialisten.

Denn: An sich hat der Wert jüngst einen Ausbruch nach oben realisiert, bei dem es nun allerdings wieder deutlicher bergab ... (Frank Holbaum)

