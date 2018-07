Börsianer in den USA setzen auf eine mögliche Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und der EU. Aktien von Autobauern gehören zu den Gewinnern.

Neue Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU hat am Donnerstag auch den New Yorker Aktienmärkten Auftrieb gegeben. Anleger setzten darauf, dass die Autobauer in Europa um höhere US-Einfuhrzölle herumkommen. Dies löste eine Rally bei europäischen Autowerten aus, die auf die Wall Street übersprang.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss rund 0,8 Prozent höher bei 24.357 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 2736 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 1,1 Prozent auf 7586 Stellen. Zuvor war es auch an den europäischen Börsen deutlich nach oben gegangen. Der Dax schloss 1,2 Prozent fester bei 12.464 Punkten, der EuroStoxx50 0,9 Prozent höher bei 3441 Zählern.

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, brachte am Mittwoch bei einem Treffen mit den Chefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...