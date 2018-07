Der heftige Sturm mit Hagel und Wind, der am Nachmittag des 1. Juli die Valencianische Gemeinschaft (Comunitat Valenciana) durchzog, verursachte sehr schweren Schaden an den Erträgen in der Region La Ribera. Das geht soweit, dass auf vielen Plantagen mit Persimonen, Zitrusfrüchten und anderen Gartenbauproduktionen die gesamte Ernte zerstört ist. Bildquelle: Shutterstock.com Dies...

Den vollständigen Artikel lesen ...