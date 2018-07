Als Reaktion auf die Einführung von US-Zöllen auf Stahl und Aluminiumprodukte hat die EU mit nun mit der Einführung von Strafzöllen auf eine Auswahl von Produkten aus den USA reagiert. Die Maßnahmen, die am 22.06.2018 in Kraft getreten sind, sehen auf der ersten Stufe einen Zusatzzoll in Höhe von 25 % für ausgewählte Ware im Wert von 2,8 Mrd. Euro vor, so...

Den vollständigen Artikel lesen ...