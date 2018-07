Essen (ots) - Angesichts einer möglichen Warenhausfusion von Karstadt und Kaufhof hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund eine Investitionsoffensive für die Innenstädte gefordert. "Wir würde die Fusion begrüßen, wenn damit eine Standort-Offensive verbunden wäre", sagte Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Wir brauchen eine Wiederbelebungsstrategie für die Innenstädte", fügte er hinzu. Landsberg warnte die Warenhausbetreiber zugleich vor einem "Kahlschlag" beim Filialnetz. Oft seien die Kaufhäuser prägend für die Innenstädte. Durch den zunehmenden Online-Handel steige der Druck auf die Anbieter in den Stadtzentren. Daher sollten die Warenhausbetreiber die Chancen aus einer möglichen Fusion nutzen und in die Häuser, das Sortiment und die Beschäftigten investieren.



