Erneut attackiert der US-Präsident Deutschlands Verteidigungsausgaben. Die Regierungen in Washington und Berlin streiten seit Monaten über die Lastenteilung in der Nato.

Vor dem Nato-Gipfel kommende Woche in Brüssel hat US-Präsident Donald Trump die Bündnispartner und besonders Deutschland angegriffen. "Ich werde der Nato sagen, ihr müsst eure Rechnungen bezahlen, die Vereinigten Staaten werden sich nicht um alles kümmern", sagte Trump am Donnerstagabend vor Anhängern in Great Falls im Bundesstaat Montana.

Der US-Präsident kritisierte, Deutschland als größter EU-Staat wende nur etwa ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ...

