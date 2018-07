"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Handelskonflikt China/USA:

"Donald Trump macht im Handelskonflikt mit China Ernst. Der US-Präsident gilt als impulsiver Wüterich mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkinds. Doch manchmal weiß er auch, was er tut. Handelskriege seien leicht zu gewinnen, tönte Trump schon vor Monaten. Im Streit mit Peking könnte er recht behalten. Beim Blick auf die Zahlen wird klar, wer am längeren Hebel sitzt: Die USA importierten 2017 Waren im Wert von gut 500 Milliarden Dollar aus China, in die umgekehrte Richtung waren es nur 130 Milliarden Dollar. Auch wenn diese Zahlen nicht die ganze Geschichte erzählen: Chinesische Hersteller haben im Zollkrieg mehr zu verlieren als amerikanische."/yyzz/DP/he

