Der "Kölner Stadt-Anzeiger" über die mögliche Fusion von Karstadt und Kaufhof:

"Was eine Fusion für Mitarbeiter und Filialen bedeutete, lässt sich nur schwer abschätzen. Wird es eine Schließungswelle geben? Oder kann man Insidern glauben, die sagen, es würden nur wenige Filialen geschlossen? Aus Nostalgie wird man an Häusern, die sich auch langfristig nicht profitabel führen lassen, mit Sicherheit nicht festhalten - selbst wenn es die einzigen Anlaufpunkte für Verbraucher in manchen kleinen oder mittleren Städten sind."/yyzz/DP/tos

AXC0011 2018-07-06/05:35