Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den Handelskonflikt zwischen den USA und China:

"Der amerikanische Präsident Donald Trump hält seine Versprechen. Deshalb geht der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China an diesem Freitag erst so richtig los. Trump unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Seine notorische Rhetorik, der zufolge das amerikanische Handelsbilanzdefizit mit den meisten Ländern der Welt Ausweis amerikanischer Schwäche und ausländischer Bösartigkeit sei, diese Schwäche auszunutzen, muss man nicht überbewerten. Trump hat gezeigt, dass er die Zusammenhänge, die bei der Entstehung der Handelsbilanz zentral sind, entweder nicht verstanden hat oder für irrelevant hält. Trump glaubt, dass die Einkaufsmacht der Vereinigten Staaten so überzeugend ist, dass alle Handelspartner am Ende nachgeben werden. Nichts hat ihn bisher von dieser Vorstellung abbringen können."/yyzz/DP/tos

