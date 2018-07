"Volksstimme" zum US-Botschafter und zum Zollstreit:

"Donald Trump hat mit Richard Grenell einen Botschafter nach Berlin geschickt, der seinen Präsidenten bei der Missachtung diplomatischer Etikette noch übertrifft. Der korrekte Austausch irgendwelcher Noten wird zweitranging - Tatsachen zu schaffen, darauf kommt es an. Die Creme des deutschen Automobil-Managements ist darauf eingestiegen. Die Herren bekamen in der US-Botschaft eine Null-Null-Variante als Lösung des Zanks um die Autozölle serviert. Der beiderseitige Verzicht auf Einfuhrgebühren wäre ein ungewöhnlicher Durchbruch - eine hemdsärmlige Variante von Freihandel ohne Verträge. Wie sich das ins WTO-Regelwerk einpassen ließe, muss geprüft werden. Die Kanzlerin ist für Zollsenkungen offen. Damit könnte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beschäftigen. Der wurde aber bei dem internen Treffen nicht berücksichtigt. Der Minister diskutierte stattdessen am selben Abend im Maischberger-Talk über die Union und Transitzentren."/yyzz/DP/he

AXC0013 2018-07-06/05:35