Die Probleme am Hauptstadtflughafen BER werden erneut im Berliner Parlament aufgearbeitet. Ein neuer Untersuchungsausschuss kommt am Freitag (10.00 Uhr) erstmals zusammen. Den Vorsitz hat die SPD-Abgeordnete Melanie Kühnemann-Grunow.

Der Hauptstadtflughafen BER sollte eigentlich Ende 2011 eröffnen, der Start wurde aber seitdem wegen Fehlplanungen, Baumängeln und Technikproblemen mehrfach verschoben. Die Kosten haben sich - zum Teil auch durch Erweiterungen - mehr als verdreifacht. Ein U-Ausschuss soll mögliche Missstände in Politik und Verwaltung aufdecken. Er gilt als schärfste Waffe der Opposition zur Kontrolle der Regierung. Der Ausschuss erhebt meist in öffentlicher Verhandlung Beweise, er kann Zeugen und Sachverständige laden.

Eingesetzt wurde er mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD. Die erste Ausschusssitzung an diesem Freitag fällt schon in die Sommerpause des Parlaments. Es sollen vor allem formale Fragen geklärt werden, auch in einem nicht-öffentlichen Teil.

Von 2012 bis 2016 gab es schon mal einen U-Ausschuss zum BER. In den 1990er Jahren untersuchte ein solcher Ausschuss den Kauf von Grundstücken zur Erweiterung des Schönefelder Flughafens./kil/DP/tos

