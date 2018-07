Wenn der US-Botschafter in Deutschland einen versöhnlichen Vorschlag zu den angedrohten Autozölle macht, muss das nichts bedeuten. Sein Chef heißt schließlich Trump. Aber heckt der vielleicht einen seiner Deals aus?

Anfang dieser Woche gab es eine gute und hoffnungsfroh stimmende Nachricht aus den Vereinigten Staaten: Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, soll in einem Gespräch mit führenden deutschen Automanagern einen vollständigen Abbau aller Zölle auf Automobilimporte in die Europäischen Union und die USA vorgeschlagen haben. Würden sich die EU und die USA darauf einigen können, wäre der Strafzoll auf europäische Automobile von 25 Prozent vom Tisch.

Das wäre in der Tat eine sehr positive Nachricht, hängen doch auf beiden Seiten des Atlantiks hunderttausende Arbeitsplätze von der Automobilindustrie ab. Gegenseitige Zölle bedrohen viele dieser Arbeitsplätze und schädigen die Konsumenten und Unternehmen auf beiden Seiten - Automobile sind nicht nur private Konsumgüter, sondern Input für Mobilität jeglicher Form.

Allerdings ist der Vorschlag von Botschafter Grenell noch kein bindendes Angebot und die Adressaten seines Vorschlages sind nicht befugt, über Handelspolitik zu entscheiden. Darüber hinaus waren offenbar nur deutsche Autobauer vertreten. Die wahren Begünstigten europäischer Handelspolitik für Kraftfahrzeuge, die Konkurrenten asiatischer Autobauer, haben ihren Sitz in Frankreich und Italien. Bis sich etwas bewegt, wird also noch viel Zeit vergehen, wenn überhaupt. Entschieden wird ohnehin in Brüssel, natürlich aber nicht ohne Einflussname aus Paris, Rom und Berlin. Zudem sind die Autozölle sogenannte Meistbegünstigungszölle, sie gelten also gegenüber allen Ländern. Bilaterale Liberalisierungen bei einzelnen Produkten widersprechen den geltenden Regeln der Welthandelsorganisation.

