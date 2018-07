Heute ein SUV, morgen ein Cabrio: Autobauer entdecken das Netflix-Modell und testen verschiedene Abo-Angebote. Auch Start-ups versuchen sich in dem neuen Mobilitätsmarkt. Die neuen Angebote lohnen sich aber nicht immer.

Es ist ein unscheinbares Gebäude in einer Seitenstraße der Münchner Innenstadt, unweit des Hofbräuhauses. Könnte man nicht das brandneue Auto auf einer Hebebühne durch die Milchglasscheibe Eingangsbereich erahnen, würde nichts darauf hindeuten, dass ausgerechnet hier an der Mobilität der Zukunft gearbeitet wird.

"Unsere Mission ist es, Dinge anders zu machen", sagt Bettina Bernhardt. Sie leitet die Audi Business Innovation GmbH, die sich dort eingemietet hat. Das Unternehmen, vollständig in Besitz des Autobauers, wurde 2013 gegründet, um neue Geschäftsmodelle in der Mobilitätsbranche zu entwickeln. Im Kern steht dabei der flexible Zugang zur Mobilität.

Für den Kurzurlaub ein SUV, für das sonnige Wochenende ein Cabrio, für den nächsten Termin beim Kunden eine elegante Limousine oder ein Coupé: Das Auto im Abo, bei dem das Modell immer passend zum Anlass gewählt werden kann, ist keine Utopie mehr. Nicht nur Audi arbeitet an einem solchen Geschäftsmodell, sondern auch andere Autobauer wie Porsche, Daimler, Cadillac oder Volvo - und auch einige Start-ups, die von den Herstellern unabhängig sind.

Eine genauere Betrachtung dieser Angebote zeigt, dass sie oft Ähnliches versprechen, am Ende aber sehr unterschiedlich sind. Was sich hinter dem Begriff Auto-Abo verbirgt, hängt von Fall zu Fall ab. Und sie sind auch nicht in Stein gemeißelt: Porsche und Daimler haben derzeit Pilotprojekte laufen, der Service kann sich also bis zu einem regulären Markstart noch ändern. Audi bietet seinen Dienst zwar schon in einigen Städten an, aber auch hier ändert sich das Angebot regelmäßig.

"Ein Mitarbeiter hatte das Potenzial erkannt, kurzfristig den Dienst in Singapur anzubieten", berichtet Bernhardt. "Wir konnten das innerhalb weniger Wochen umsetzen und wachsen seitdem dort sehr gut." Dabei hat der Standort München geholfen - einige Kilometer entfernt und unabhängig von der Unternehmenszentrale in Ingolstadt. "Im regulären Genehmigungsverfahren hätte das Monate gedauert - dann hätte aber ein anderer Anbieter den Markt besetzt", so Bernhardt.

Soll heißen: Der Markt für Auto-Abos ist erst am Entstehen. Die Anbieter setzen derzeit noch auf unterschiedliche Konzepte, die verschiedene Zielgruppen haben. Ein aktueller Überblick.

Modell 1: Die "Car Subscription"

Die "Car Subscription" ist eine Mischform aus Autoleasing und -miete. Vor Vertragsbeginn entscheidet sich der Kunde für ein bestimmtes Fahrzeug, das er für die gesamte Vertragsdauer behält und alleine nutzt. Die Car Subscription entspricht meist einem Rundum-sorglos-Paket: In der monatlichen Gebühr sind die Kosten für die Anmeldung des Wagens, Versicherung und Wartung enthalten.

Experten halten dieses Modell für wettbewerbsfähig zu Kauf, Miete oder Leasing. "Die junge Generation hat keine so starke Bindung zum eigenen Auto mehr. Die wollen sich nicht um Werkstatt oder Winterreifen kümmern", Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management an der Hochschule Bergisch-Gladbach. "Car Subscription dürfte ein Baustein in der Mobilität der Zukunft sein."

Im Gegensatz zum Leasing gibt es keine Anzahlung und auch keine Schlussrate. Und während die meisten Leasingverträge zwischen zwei und sechs Jahren laufen, sind bei einer Car Subscription Vertragslaufzeiten von sechs bis zwölf Monaten gängig. Das ist auch der große Unterschied zur Miete, die meist nur über wenige Tage oder Wochen läuft - alleine schon wegen des Preises.

Die Car Subscription ist etwa für jene attraktiv, deren Leben schwer planbar ist: Steht bald schon wieder ein Umzug an? Lockt ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...