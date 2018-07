Die Aktie hatte ein Jahreshoch bei 79,58 Euro markiert und danach gab es einen Abwärtstrend, der den Kurs am 03.07. bis auf 31,54 Euro nach unten brachte. Bei diesem Kurs gab es eine kräftige Gegenreaktion und am 05.07. ein Hoch von 35,12 Euro. Das Tief am 03.07. lag etwa auf der Höhe einer kleinen Unterstützung, die im Jahr 2014 zu sehen ist. Von dieser Unterstützung aus begann damals der Aufstieg bis in den Bereich von etwa 50,00 Euro. Die Charttechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...