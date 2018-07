Der "Asylkompromiss" ist ein Bail-out für die CSU. Und eine Bankrotterklärung vor der Realität.

Es war eine Shakespeare-gleiche Inszenierung auf zwei Bühnen - München und Berlin -, die in ihren immer absurderen Handlungssträngen vorangetrieben wurde. Und es war eine bittere Machtprobe. Den irren "Kompromiss", der nun Innenminister und die Bundesregierung retten soll, muss man in Anführungszeichen setzen, um nicht schon beim Aussprechen des Wortes ein galliges Gefühl in der Kehle zu bekommen. Gelöst ist damit nichts. Die Bundeskanzlerin und ihr Innenminister haben sich mit jeweiligem Pokerface ein bisschen Zeit gekauft, während der politische Hass auf kleiner Flamme durch den Sommer köchelt. Das Zünglein, das den Konflikt wieder neu befeuert, leckt weiter im Hintergrund.

Man hätte sich das bis vor Kurzem nicht ausmalen können, aber im Verlaufe der vergangenen drei Wochen ist Deutschland endgültig im Jetzt angekommen. Lange waren wir ein politischer Anker in rauen Gewässern populistischer Wellen, die durch die Welt schwappen. Ein Land, das die Werte der liberalen demokratischen ...

