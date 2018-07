Der Begriff "Circular Economy" ist in aller Munde. Viele werden sagen: Das ist doch lediglich die englische Übersetzung von "Kreislaufwirtschaft", also vermehrtes Recycling. Doch "Circular Economy" ist weit mehr als reines Recycling und fängt schon bei der Produktentwicklung an. Produkte müssen umgestaltet, teilweise neu entwickelt werden im Sinne des "Cradle-to-Cradle"-Prinzips, damit sie kreislauffähig sind. Der Dialog und die Zusammenarbeit aller Beteiligten innerhalb der Lieferkette ist wichtig.

Besonders bei Produkten wie Verpackungen, die meist nur kurzzeitig in Gebrauch sind und dann entsorgt werden, spielt die Produktgestaltung eine besonders wichtige Rolle. Die Kunststoffrecycling-Unternehmen, die im bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. sowie dem BDE-Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. organisiert sind, fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme eine konkrete Mitwirkung der Packmittelindustrie, des Handels und der Abfüller hinsichtlich einer weitreichenden Standardisierung bei Verpackungskunststoffen. Nur ein qualitätsgetriebenes Recycling werde wirklich nachhaltig funktionieren. Dies erfordere zusätzliche Anstrengungen nicht nur der Recyclingunternehmen, sondern auch aller dualen Systeme, der zentralen Stelle, der Abfüller, Verpackungsdesigner, Einzelhändler und der Markenartikelindustrie. Unter anderem fordert die Entsorgungswirtschaft die

Verbesserung der Qualität der Sammelmengen,

Reduzierung der Materialvielfalt und unnötige Einfärbungen und Bedruckungen,

verbesserte Verpackungsgestaltung und weitestgehende Füllgutentnahme (Restentleerbarkeit).

Was bedeutet "restentleert"?

Seit der 1998 novellierten Verpackungsverordnung (VerpackV) fallen auch Gefahrstoffverpackungen unter den Geltungsbereich der Verordnung. Definiert wurden in § 3 Abs. 7 sogenannte schadstoffhaltige Füllgüter. Die Definition orientiert sich an den einschlägigen chemikalienrechtlichen Bestimmungen wie z. B. der Chemikalienverbotsverordnung (Selbstbedienungsverbot) sowie der CLP-Verordnung. § 8 VerpackV formuliert Rücknahmepflichten für restentleerte Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter. Durch Entfernen des Füllgutes bis auf die unvermeidbaren Wand- und Bodenanhaftungen soll im Rahmen des Vorsorgeprinzips das Gefährdungspotenzial bei der Erfassung und Verwertung derartiger Verpackungen nach Gebrauch reduziert und damit der Arbeitsschutz beim Umgang verbessert werden.

Doch was ...

